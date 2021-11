A Fazenda 13: Tiago é o nono eliminado do reality

Cantor foi o menos votado para continuar no jogo em Roça com Dayane Mello e Sthe Matos, não podendo mais continuar no programa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. O último eliminado de A Fazenda foi o influencer Erasmo Viana

O peão Tiago Piquilo foi o eliminado desta semana em A Fazenda 13. Hoje, quinta-feira, 12 de novembro (12/11), o cantor foi o menos votado para continuar no reality rural da Record TV em Roça com Dayane Mello e Sthe Matos. Ele ficou apenas com 26,87% dos votos do público. Sthe foi a preferida para permanecer no jogo, com 40,06%. Na sequência, Dayane ganhou 33,07%. Parcial do O POVO apontava a saída de Dayane.

A primeira peoa a retornar para a casa foi Sthe. Sob a chuva que cobria a casa, o retorno da participante foi comemorado pelos participantes. Dentre os que celebraram, estava o fazendeiro da semana, Gui Araujo. O retorno de Solange foi recebido com choque por Rico Melquíades. Ao comentar a eliminação, Tiago disse que não imaginava chegar tão longe no reality rural.



A Fazenda: quem é Tiago Piquilo?

Aos 37 anos, o cantor faz parte da dupla sertaneja Hugo e Tiago. Eles têm 17 anos de carreira e se conheceram no reality show musical Fama, da Rede Globo. Recentemente, Tiago viralizou por alegar ter feito uma cirurgia de aumento peniano. Saiba mais sobre o peão aqui.

A Fazenda 2021: quem já saiu do reality?

Primeira eliminada: Liziane Gutierrez



Primeira desistência: Medrado



Primeira expulsão: Nego do Borel



Segundo eliminado: Mussunzinho

Terceira eliminada: Erika Schneider

Quarto eliminado: Victor Pecoraro

Quinta eliminada: Lary Bottino

Sexta eliminada: Tati Quebra Barraco

Sétimo eliminado: Erasmo Viana

Oitavo eliminado: Tiago Piquilo

A Fazenda 2021: quem já virou fazendeiro?

Primeira semana: Gui Araújo

Segunda semana: Erika Schneider

Terceira semana: Gui Araújo



Quarta semana: Rico

Quinta semana: Dayane

Sexta semana: Bil Araújo

Sétima semana: Sthe Matos

Oitava semana: Marina Ferrari

Nona semana: Gui Araujo

A Fazenda 2021: quem já ganhou a prova de fogo?

Segunda semana: Bil Araújo

Terceira semana: Rico



Quarta semana: Mileide

Quinta semana: Bil Araújo

Sexta semana: Tiago

Sétima semana: Gui Araújo

Oitava semana: Tiago Piquilo



Nona semana: Rico Melquíades

