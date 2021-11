A Fazenda 2021: entenda como Rico e Dayane se tornaram adversários

Durante a formação da oitava roça de A Fazenda 2021, os peões Rico Melquiades e Dayane Mello se desentenderam após o humorista dar um poder do jogo para Aline Mineiro e não para a modelo catarinense, como havia prometido. Ele venceu a prova de fogo, momentos antes, e pôde decidir quem iria favorecer na disputa.

Desde então, o antigo trio vem se desentendendo no decorrer da convivência durante o reality rural da Record TV. A briga, entretanto, fica mais forte entre Rico e Dayana. Entenda os detalhes de como os dois se tornaram adversários no reality show:

A Fazenda 2021: Rico não cumpre promessa

Após vencer a prova de fogo, Rico prometeu a Dayane que entregaria um dos poderes do lampião para ela. Naquele momento, nenhum dos dois sabia quais seriam os poderes, e a modelo o orientou a se priorizar: “Se é dinheiro pega dinheiro, se é imunidade pega imunidade, pega o caral** que tu quiser e o outro você dá para mim que depois eu decido”.

Quando toda a casa passou pela dinâmica da roça, Rico acabou entregando o poder da chama vermelha para Aline. Ela precisava decidir entre ganhar R$ 5 mil e manter o "resta um", ou ganhar R$ 10 mil e indicar alguém para a roça; a ex-panicat escolheu a primeira opção. “Vou seguir meu coração, vou manter o fluxo do jogo”, disse. Rico lamentou: “Meu Deus do céu, não”.

A escolha de Aline foi criticada por espectadores do programa e questionada por outros. Seu nome rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter. Rico não se segurou e demonstrou não ter gostado da decisão da colega de confinamento.

A Fazenda 2021: Dayane se revolta

Ao perceber que Rico não cumpriu a promessa feita, Dayane se irritou e garantiu que, caso seja fazendeira na próxima semana, irá indicar o humorista. “Não quis me dar o poder porque, quem sabe, tinha dinheiro. Aí, também quis ser ambicioso, não quis dar para mim e [deu] para Aline. Ele prometeu que o poder era meu”, reclamou ela.

“A gente se prometeu um pro outro a semana inteira que se ele ganhasse o lampião o poder ia para minha mão. Ele, na última hora, deu o poder para a Aline, mas está tudo bem, Deus sabe o que fez. Se eu puxo o Bil, ele me veta da prova do fazendeiro”, complementou. “Se eu voltar como fazendeira, ele é minha opção. Ele agiu de má fé comigo, contigo e a Valentina”, destacou.

A Fazenda 2021: fofocas aumentam intriga

Em conversa com Aline, Dayane deixou explícita sua intenção de não manter laços com Rico e afirmou que ele fofocou com Marina Ferrari. “Eu só vou pedir para ele, se eu continuar nesse jogo, para ele fingir que eu não existo e para ele me respeitar. Para ele não me humilhar porque eu não quero ser humilhada por ele não”, relatou ela.

“Eu sei que foi o Rico que falou para a Marina, que chamei ela de feia. Ele acabou com ela e ficou levando fofoca minha, falando mal de mim para Marina”, disse Dayane na cozinha tomando seu café da manhã hoje, quinta-feira, 11. Enquanto a peoa falava, Aline permaneceu quieta e não expressou opiniões ou comentários. Foi a ex-panicat, na verdade, quem conversou com Marina sobre as supostas opiniões de Dayane.

A Fazenda 2021: Rico diz que brigará caso precise

Conversando com Bil Araújo, Rico declarou que não irá aguentar as provocações de Dayane sem comprar briga por muito tempo. “Eu tô me segurando. Eu não vou perder [a cabeça]. Eu tô planejando não brigar hoje. Se ela caçar comigo, ela vai encontrar. Eu só fico vendo amizade com o MC Gui e até ontem falou que a gente não podia confiar nele. Que ele não falou o voto dele. ‘Quando ele chegar, a gente cala a boca pra não falar de voto perto dele’. Agora, fica falando que nossa amizade começou do nada”, desabafou.

Ele também lamentou ter sido o único integrante fiel do quarteto formado com Valentina Francavilla, Aline e Dayane e não escondeu sua estranheza quanto à amizade das três com MC Gui. “Tudo que sempre ganhei, eu era sempre Valentina, Day ou Aline. Ela ainda pensou em não dar pra mim, e para o MC Gui. Ganhei R$ 10 mil no Faro e a primeira pessoa que dei foi Day”.



