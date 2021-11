Christa Allen, atriz de "De Repente 30", completa 30 anos

Christa Allen ficou conhecida por interpretar a versão adolescente de Jenna Rink no filme “De Repente 30”. A personagem de 13 anos sonhava em completar 30, pois acreditava ser a idade do sucesso. Nesta quinta-feira, 11 de novembro, chegou a vez de Christa “trintar”, mas a verdade é que a atriz não precisou chegar aos 30 anos para fazer sucesso.

Christa começou a carreira artística atuando em comerciais e filmes, mas “De Repente 30'' foi seu primeiro sucesso. Lançado em 2004, o longa foi elogiado por críticos e foi um sucesso comercial, arrecadando mais de US$ 96 milhões e se tornando um dos títulos de aluguel de DVDs mais vendidos do ano. A personagem de Christa, Jenna Rink, também foi interpretada por Jennifer Garner em sua versão de 30 anos.

Depois atuou em diversos filmes, como “Minhas Adoráveis Ex-Namoradas”, onde fez novamente uma versão mais nova de Jennifer Garner. Também fez participações em séries como “Os Feiticeiros de Waverly Place” e “Grey’s Anatomy”. Mas seu outro grande sucesso foi “Revenge”, série da ABC, onde interpretou Charlotte Clarke/Grayson nas quatro temporadas.

Atualmente, a atriz é um sucesso no TikTok com mais de 35 milhões de curtidas e 1,7 milhão de seguidores. Para celebrar a nova idade, Christa publicou uma série de vídeos nas redes sociais onde conversa com sua versão de 13 anos e faz diversas referências à “De Repente 30”. A artista também celebrou com uma festa de aniversário na última noite (10/11) e compartilhou alguns momentos nos stories do Instagram.



