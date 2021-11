SPFW terá desfile com skins do Free Fire

Os universos da moda e dos games se unem pela primeira vez nas passarelas do São Paulo Fashion Week (SPFW) na edição N52 do evento. As skins do Free Fire, um dos jogos online mais populares do mundo, inspiraram figurinos e estarão presentes na coleção do dia 17 de novembro, às 19h30min, em parceria inédita entre o Santander, SPFW e Garena.

Foram selecionadas as 20 skins - termo utilizado para se referir aos trajes dos personagens digitais - mais cobiçadas pelos jogadores. Entre elas, estão: Sakura; Hip Hop; Kit Angelical; Hypado; Sombra Roxa; Rolezeiro; Gola Alta; T.R.A.P. Zika e Brabo; T.R.A.P. Chavosa e Chavoso; Coração Urbano; Mano Milgrau; Calça Angelical; Gatitude; Loucura Rebelde e Espírito Púrpura.

Quem ficou responsável por adaptar e materializar os looks para as passarelas foi o estilistas Daniel Ueda, em parceria Alexandre Herchcovitch. Os materiais utilizados nos trajes envolvem a malha e o moletom, em conjunto com inovações como peles fakes e telas tecnológicas. Modelos renomadas, como Isabeli Fontana, e gamers irão desfilar com as peças.

"É inevitável o cruzamento da moda com o universo dos games. Ambos exploram e experimentam o novo", comenta Paulo Borges, fundador do SPFW, em comunicado oficial para a imprensa. Este é o retorno dos desfiles presenciais na SPFW, após duas edições completamente digitais. A edição N52 será realizada entre 17 e 20 de novembro, no Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Todos os 50 desfiles serão transmitidos pelas redes do evento.

