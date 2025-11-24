Gracyanne anuncia marca de ovo de galinhas talentosas; veja vídeo

Gracyanne Barbosa anuncia marca de ovos: 'Sonho antigo'Em vídeo de divulgação, produto é anunciado em tom humoroso, que associa a novidade a um ideal de realeza, qualidade e acesso premium
“Ovos finos, shape gigante”: este é o slogan da nova marca de ovos assinada por Gracyanne Barbosa e anunciada pela modelo nesta segunda, 24, em seu perfil no Instagram. Ainda não há data de lançamento divulgada.
A “Gracyovos”, como foi nomeada a empreitada, é um “sonho antigo que se tornou realidade”, segundo a ex-BBB. “Um sonho que nasceu da minha paixão por ovos e da minha vontade de criar algo inédito no mercado”, pontuou.
“Estou muito orgulhosa de ver esse projeto nascer e animada para ver cada um de vocês experimentando. Em breve na sua geladeira!”, concluiu.
O anúncio foi acompanhado por um vídeo dinâmico e humoroso, com referências fitness e científicas.
O material associa o produto da marca a um ideal de realeza, qualidade e acesso premium, e mostra uma embalagem azul incomum ao gênero alimentício, com as iniciais de Gracyanne.
No site da marca, a Gracyovos afirma que “cada caixa carrega seis joias da natureza, esculpidas com carinho por galinhas talentosas. São verdadeiras obras de arte feitas de clara, gema e graça”.
O tom reforça a tentativa de se diferenciar no mercado, normalmente fracionado e pouco glamoroso.
Gracyanne é conhecida pelo consumo de ovos
Modelo de fisiculturismo e musa fitness, Gracyanne Barbosa aproveitou sua presença cultural para anunciar a nova marca. Ela é conhecida por sua dieta centrada em ovos, inclusive durante sua participação no Big Brother Brasil 2025, em que participou ao lado da irmã, Giovanna.
Em seu anúncio para o reality show, Gracyanne revelou que se alimenta de 40 ovos por dia. “Eu amo de verdade e até sinto falta quando não tem em alguma alimentação”, comentou ela para a revista Glamour em 2023.
Em outubro de 2020, primeiro ano de pandemia de covid-19, a influenciadora confessou ter consumido 8,4 mil ovos durante o isolamento social.