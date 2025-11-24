Gracyanne anuncia marca de ovo de galinhas talentosas; veja vídeo

O anúncio da marca de ovos de Gracyanne Barbosa foi feito por um vídeo dinâmico e humoroso, com referências fitness e científicas / Crédito: Reprodução/Instagram @graoficial

“Ovos finos, shape gigante”: este é o slogan da nova marca de ovos assinada por Gracyanne Barbosa e anunciada pela modelo nesta segunda, 24, em seu perfil no Instagram. Ainda não há data de lançamento divulgada. A “Gracyovos”, como foi nomeada a empreitada, é um “sonho antigo que se tornou realidade”, segundo a ex-BBB. “Um sonho que nasceu da minha paixão por ovos e da minha vontade de criar algo inédito no mercado”, pontuou.

O material associa o produto da marca a um ideal de realeza, qualidade e acesso premium, e mostra uma embalagem azul incomum ao gênero alimentício, com as iniciais de Gracyanne. No site da marca, a Gracyovos afirma que “cada caixa carrega seis joias da natureza, esculpidas com carinho por galinhas talentosas. São verdadeiras obras de arte feitas de clara, gema e graça”.