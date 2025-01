BBB 25: Gracyanne reclama de falta de sexo e diz como é fora da casa

Gracyanne Barbosa reclama de falta de sexo no BBB / Crédito: Reprodução Instagram @graoficial

Solteira desde o término com o cantor Belo, em abril de 2024, Gracyanne Barbosa está chamando atenção no BBB25 com a sua rotina alimentar e treinos pesados. Desta vez, foi a sua vida íntima que chamou atenção dos colegas de confinamento no reality da Globo. A influenciadora, musa fitness contou que está enfrentando muitas dificuldades no programa devido à falta de sexo. Além disso, ela fez uma revelação sobre a frequência sexual que costuma ter fora da casa, durante uma conversa com Thamiris e Diego Hypólito. "Para mim, é realmente difícil. Eu gosto de transar todo dia, acho insuportável", desabafou Gracyanne.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A ex-esposa do cantor Belo confessou que está sendo difícil suportar a abstinência sexual no BBB. Já Thamiris, dupla da irmã Camilla, ressaltou que Gracyanne parecia estar plena, mesmo "subindo pelas paredes". "Nossa, mas você fica plena! Porque eu, quando quero alguma coisa, fico estressada. Pleníssima. Mas tem gente solteira na casa". Gracyanne respondeu com piada bem humorada. “Você e o Diego”, disparou.