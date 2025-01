BBB 25: Gracyanne come quantos ovos por dia? Conheça suas polêmicas

O alimento se tornou tão ligado ao nome de Gracyanne que o símbolo escolhido para a sua torcida no reality show foi justamente um ovo. Já a irmã, Giovanna , que entra ao seu lado no programa, é médica veterinária e escolheu um gato como emoji para os seguidores.

Anunciada como parte de uma dupla no grupo Camarote , a fisiculturista Gracyanne Barbosa será uma das confinadas no Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) . A famosa, ex-mulher do cantor Belo , é conhecida por seus hábitos alimentares, especialmente sua dieta centrada em ovos.

“Consiste em uma restrição de carboidratos da alimentação, onde as calorias da dieta provenientes de carboidratos chegam no máximo até 40%”, descreve. Contudo, alerta a profissional, a dieta não pode ser feita exclusivamente de ovos. Nesses casos, outros alimentos podem ser consumidos, desde que possuam um baixo teor de carboidratos - “mas em todas as refeições, o ovo está presente”.

Traição com personal trainer

A fisiculturista admitiu em 2024 ter se envolvido com o personal trainer Gilson Oliveira durante o seu casamento com o cantor Belo. Por outro lado, após a divulgação do caso extraconjugal, a coluna de Léo Dias afirmou que o próprio artista também havia traído Gracyanne, supostamente com Rayane Figliuzzi.

“Não sei o motivo do choro (do Belo), mas não foi pela separação, porque isso já tinha acontecido”, disse a influenciadora em documentário. “Ao mesmo tempo (...) ele faz as coisas porque sabe que vão dar certo — e esse choro deu muito certo, deixou o show mais caro”.