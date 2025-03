BBB 25: Gracyanne revela ter perdido o apetite de comer ovos

Após ser eliminada do BBB 25, Gracyanne Barbosa diz ter perdido o apetite e que ainda não consegue voltar a comer 40 ovos por dias / Crédito: Reprodução Instagram @graoficial

Eliminada no Paredão da semana passada, Gracyanne Barbosa tem aproveitado os primeiros dias fora da casa do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) para participar de programas de TV e relembrar sua trajetória no reality show. Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp