‘O mundo fitness é fake’, aponta professor da USP

O universo fitness tem crescido nos últimos anos, com novas pessoas exercendo influência no meio, campeonatos de fisiculturismo e eventos de reunião e celebração desse estilo de vida. Por outro lado, há quem seja crítico a certos aspectos desse mundo.

É o caso de Bruno Gualano, professor e pesquisador do Centro de Medicina do Estilo de Vida da Faculdade de Medicina da USP e colunista da Folha de São Paulo. Em conversa com a jornalista Letícia Lopes no quadro Segunda Entrevista, na rádio O POVO CBN, na última segunda-feira, 24, ele foi enfático em dizer que “o mundo fitness é fake”.