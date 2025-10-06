Gracyanne Barbosa mostra antes e depois do corpo pós cirurgia

Gracyanne Barbosa mostra antes e depois do corpo após lesão no ‘Dança dos Famosos’ / Crédito: Reprodução/Instagram

Após se submeter a uma cirurgia em decorrência do rompimento de um tendão em um de seus joelhos, a influenciadora fitness e ex-BBB Gracyanne Barbosa expôs nas redes sociais as mudanças no seu corpo após tratamento. Relacionado | Gracyanne Barbosa comenta sobre machucado e Dança dos Famosos

Em vídeo, ela fala sobre o boato de ter engordado depois do acidente: "Antes e depois, que vocês pediram tanto! Postei para explicar que não engordei 20 kg, isso realmente seria impossível em 3 dias”. “Na verdade eu tinha emagrecido muito para o Dança, 14kg em 5/6 semanas, então obviamente perdi muita água e massa muscular nesse período. Com a cirurgia tive muita retenção, por conta do corticoide, soro, edema, alteração metabólica, tudo dentro do esperado. Claro que, quando pesei, tomei um susto e mostrei para vocês”, disse Gracyanne. Leia também | BBB 25: Gracyanne revela ter perdido o apetite de comer ovos

Confira antes e depois de Gracyanne Barbosa Gracyanne Barbosa mostra antes e depois do corpo após lesão no ‘Dança dos Famosos’ Crédito: Reprodução/Instagram

O que aconteceu com Gracyanne Barbosa? No programa Domingão com Hulk, que foi ao ar no domingo, 28 de setembro, Gracyanne Barbosa apresentava uma coreografia de lambada ao lado de sua dupla quando machucou seu joelho em um dos movimentos de finalização. Mesmo assim, a influenciadora terminou a dança e fez os primeiros socorros ainda durante a avaliação do júri. Relacionado | Belo faz revelação sobre casamento com Gracyanne: Não houve traição “Na hora em que a gente estava dançando, no último giro, eu ouvi um barulho. Achei que meu joelho tivesse batido com o joelho do Linekee (sua dupla). Ouvi um estalo muito alto", lembrou Gracyanne aos seus seguidores.

Ela acrescenta: "Quando terminou a dança, ele falou: 'Não bateu em mim, não'. Olhei o joelho e entendi que aquele barulho tinha sido do rompimento de alguma coisa, mas não sabia que o tendão tinha rompido”. No palco, logo após sua apresentação, a artista recebeu uma cadeira e sentou-se enquanto administrava um gelo no joelho. Ela recebeu apoio do apresentador e de seus companheiros de competição e recebeu atendimento médico logo após a saída do programa. Relembre | Gracyanne fez terapia para viver na Xepa do BBB; saiba mais