The Taste Brasil: onde assistir, participantes, prêmio e mais

The Taste Brasil não há apresentadores e os quatro mentores que comandam o programa Crédito: Reprodução/Adalberto de Melo 'Pygmeu' / Globo

A Rede Globo passou a exibir a 7ª temporada do talent show culinário The Taste Brasil. O programa já estava no ar há nove anos na TV por assinatura e chegou pela primeira vez na TV aberta no início de outubro. No The Taste Brasil, o prato precisa ser montado em uma colher e cada time é formado por quatro competidores no início da temporada. Veja a seguir tudo sobre o programa. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Onde e quando assistir The Taste Brasil? The Taste Brasil vai ao ar na TV Globo (canal aberto) todas às sextas-feiras às 23h15min, logo após o Globo Repórter.

O programa também terá transmissão no GNT e será adicionado ao catálogo do Globoplay às quintas-feiras, às 22h30min. Todos os episódios de temporadas anteriores também estão disponíveis no streaming. Por que Boninho saiu da Globo e quem ficará na direção dos realities? ENTENDA The Taste Brasil: como funciona o programa culinário? Trinta competidores tentam conquistar às cegas os mentores no início do programa com comidas servidas apenas em uma colher.

A partir daí são escolhidos 16 cozinheiros que se dividem em quatro times e cada time é monitorado por um mentor. Os episódios trazem uma série de desafios que variam conforme o tema da semana e quem não se destacar acaba sendo eliminado. Mentores do The Taste Brasil A competição tem Claude Troisgros e Felipe Bronze como mentores desde a primeira temporada. A partir de 2023, eles passaram a dividir os participantes e as decisões em cada episódio com as chefs Manu Buffara e Manu Ferraz. The Taste Brasil não conta com apresentadores; são os mentores que comandam o programa. Além deles, cada episódio também traz um chef e um convidado especial.

Deborah Secco volta à Globo para apresentar reality de namoro; CONFIRA The Taste Brasil: onde surgiu o reality culinário? A atração estreou em 2015 diretamente no GNT, mas ela é a versão brasileira do programa norte-americano The Taste, lançado em 2013 pela emissora ABC. O original, entretanto, foi cancelado depois de apenas três temporadas e não obteve tanto sucesso quanto o programa no Brasil.

Qual o prêmio do The Taste Brasil? O campeão ou campeã leva como prêmio o troféu do programa e 100 mil reais em dinheiro. Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp The Taste Brasil: participantes e times da nova temporada Conheça os times e quem são os participantes que os integram na 7ª temporada: