BBB 25: Globo confirma famosos e reality tem data de estreia; veja

Tadeu Schmidt segue como apresentador no BBB 25 Crédito: Paulo Belote/Globo/Divulgação

O apresentador segue sendo Tadeu Schmidt, que ficará à frente do reality pelo quarto ano consecutivo. Ele apresenta o programa desde 2022, quando substituiu Tiago Leifert. Apesar dessas confirmações, a Globo não deu muitos detalhes sobre o BBB 25. BBB 25: Pipocas, camarotes e primeira edição sem Boninho A dinâmica entre pipocas (como são chamados os participantes “anônimos”) e camarotes (celebridades convidadas pela produção do programa) ocorre desde 2020. Segundo o F5, os comandantes do BBB 25 já começaram a conversar com alguns nomes. A próxima edição será a primeira sem o envolvimento de Boninho, que anunciou a saída da Globo após 40 anos na empresa. Ele dirigia o BBB desde a estreia e comandou projetos da emissora como “No Limite”, “The Voice Brasil” e “Superstar”.