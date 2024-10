Deborah Secco volta à Globo para apresentar reality de namoro

A atriz Deborah Secco está de volta à Globo após o contrato com a emissora ter encerrado no início do mês de setembro.

Nomeado “Poliamor”, o novo programa deve acompanhar as diversas formas de relacionamentos, além de debater sobre paixão e amor. Com estreia prevista para 2025, as gravações devem iniciar no dia 15 de outubro.

Leia Também | Deborah Secco anuncia sequência de Bruna Surfistinha; saiba mais

Conforme a revista Exame, a produção está sendo mantida em “segredo” para não haver vazamentos que gerem expectativas e impactem negativamente o telespectador.