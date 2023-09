5 séries e documentários nacionais do Globoplay para assistir

Apesar de ser curta, essa série documental, que conta com apenas três episódios, instiga a reflexão por um longo período. Isso porque, por meio da apresentação do movimento de mulheres negras no Brasil, a obra conta a história de ativistas que lideram revoluções no país, como Anielle Franco e Áurea Carolina, que lutam pelo direito de fazer e pensar políticas públicas. A produção também incentiva a participação feminina na política e o combate da desigualdade, sobretudo com relação à atuação de mulheres periféricas.

Diante do fracasso do governo brasileiro em garantir que o maior bioma do mundo seja preservado, indígenas e ribeirinhos, liderados pelo Cacique Juarez Saw Munduruku, se reúnem para enfrentar a máfia do roubo de terras e desmatamento, arriscando as suas próprias vidas para salvar a floresta.

4. Sob Pressão (2017)

Série “Sob Pressão” (Imagem: Reprodução digital | TV Globo e Conspiração Filmes) Essa série acompanha o dia a dia dos funcionários de um hospital público no subúrbio do Rio de Janeiro. Narrando a história do Dr. Evandro (Júlio Andrade), cirurgião-chefe da equipe médica, e da doutora Carolina (Marjorie Estiano), a produção mostra como a vida desses profissionais não é nada fácil, principalmente atuando em um ambiente sob pressão e sem as mínimas condições.