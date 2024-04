Dia do Autismo: conheça os níveis do espectro, origem da data e mais

Na época do diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA), a mãe destaca que não existiam tantos espaços especializados, mas encontraram um local e começaram as terapias indicadas. Esta terça-feira, 2 de abril, é o chamado Dia Mundial de Conscientização do Autismo.

No caso de Mávia Ximenes, o diagnóstico da filha se provou uma chance de apoiar a pequena Helena. Atualmente, é fundadora e diretora da Clínica Lena (@clinicalenafortaleza), especializada em fornecer cuidados para famílias atípicas.

Entenda mais sobre o espectro e os diferentes níveis que o acompanham.

Autismo: por que é um espectro?

A adição do termo “transtorno do espectro autista” foi realizada em 2013 pela quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5). Anteriormente, no DSM-4, publicado em 1994, o autismo era incluído no Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD).

Em seu prefácio, o DSM-5 justifica as alterações, que passaram a englobar o transtorno autista, o transtorno global do desenvolvimento e o transtorno de Asperger no transtorno do espectro autista:

“Essa mudança foi implementada para melhorar a sensibilidade e a especificidade dos critérios para o diagnóstico de transtorno do espectro autista e para identificar alvos mais focados de tratamento para os prejuízos específicos observados”, explica o manual.