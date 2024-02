5 receitas tradicionais da culinária italiana para experimentar

Uma das principais heranças da imigração italiana no Brasil é a gastronomia. Com massas deliciosas, a culinária do país europeu conquistou o paladar dos brasileiros e ganhou características regionais. Para celebrar essa cozinha que tem o poder de reunir a família e os amigos, selecionamos 5 receitas típicas para você preparar em casa. Confira!

Polpettone recheado (Imagem: Leigh Anne Meeks | Shutterstock)

Polpettone recheado

Ingredientes

500 g de carne moída

1 cebola descascada e picada

50 ml de caldo de carne quente

2 colheres de sopa de farinha de rosca

100 g de queijo muçarela fatiado

2 ovos

1 xícara de chá de óleo

1 xícara de chá de molho de tomate

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

Farinha de rosca para empanar

Salsa para polvilhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o caldo de carne, a carne, a cebola e a farinha de rosca e misture até obter uma massa consistente. Transfira para um recipiente, cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 20 minutos. Após, com a ajuda de uma colher, pegue uma porção pequena de massa, abra na palma da mão e, no centro, coloque uma fatia de queijo muçarela. Cubra com outra porção de massa e feche as bordas fazendo pressão com os dedos. Repita o processo com toda a massa.

Em seguida, passe os polpettones no ovo e empane na farinha de rosca e reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma escumadeira, frite os polpettones até dourar dos dois lados. Depois, coloque-os em um recipiente com papel-toalha para retirar o excesso de óleo. Transfira os polpettones para um refratário, cubra com molho de tomate e polvilhe com queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido a 180º C por 30 minutos. Sirva em seguida polvilhado com salsa.