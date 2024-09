Enquete Estrela da Casa: votação atualizada; quem sai hoje, 24?

Evellin, Lucca, Mayarah e Thália estão na sexta batalha do Estrela da Casa; confira como está votação atualizada da enquete Uol e veja quem sai hoje, 24

Por enquanto, conforme o resultado parcial da votação da enquete do Uol, os eliminados seriam os cantores Thália e MC Mayarah .

Nessa semana, diferente das outras, os participantes da casa escolheram quem gostariam que ficassem no programa. Os menos votados foram diretamente para a batalha.

Hoje, na noite desta terça-feira, dia 24 de setembro (24/09), será definido os dois participantes que vão deixar o reality Estrela da Casa após a sexta batalha do programa, que está formada por Evellin , Lucca , Mayarah e Thália . Veja como está votação da enquete até agora.

Estrela da Casa: votação atualizada da enquete O POVO; quem sai?



A parcial da enquete O POVO de hoje, terça, 24 de setembro (24/09), indica as cantoras Thália e MC Mayarah como o eliminadas da semana, com 6,57% e 2,92% dos votos, respectivamente.



Confira a colocação:

1° Lucca - 62,77%

- 62,77% 2° Evellin - 27,74%

- 27,74% 3° Thália - 6,57%



- 6,57% 4° MC Myarah - 2,92%

Enquete Estrela da Casa: como foi formada a sexta batalha?

A formação da sexta batalha do Estrela da casa começou com Gael Vicci, a Estrela da Semana, indicando Matheus Torres e Lucca para a Batalha. Após o duelo, Lucca foi para a batalha. O Dono do Palco da semana, Matheus Torres, que estava imune por se salvar, indicou a funkeira MC Mayarah.