Enquete Estrela da Casa: quem fica? Veja votação do Uol hoje, 3

A disputa pela permanência na Batalha do Estrela da Casa foi estabelecida no domingo, 1°, entre Nicole Louise , Nick Cruz e Califfa . Agora, o público deve escolher dois cantores para salvar hoje, terça-feira, 3 de setembro (03/09). Confira logo abaixo a votação atualizada da enquete Uol e veja quem fica.

Veja abaixo a enquete do O POVO e do Uol atualizada sobre quem deve continuar na disputa.

Estrela da Casa: votação atualizada da enquete Uol hoje (03/09); quem fica?

A enquete disponibilizada pelo portal Uol aponta a permanência de Nicole Louse (78,63) no reality show e a saída de Califfa (2,07%).

Nicole Louise - 78,63%



Nick Cruz - 19,29%



Califfa - 2,07%

Estrela da Casa: votação atualizada da enquete O POVO hoje (03/09); quem fica?

A enquete do Estrela da Casa realizada pelo portal O POVO mantém o favoritismo de Nicole Louise, com 66,67%, mas coloca Nick em segundo lugar (20%). Quem pode sair é Califfa, com 13,33%.

Nicole Louise - 66,67%

Nick - 20%

Califfa - 13,33%

Enquete Estrela da Casa: como foi formada a batalha?

As batalhas são formadas por duas indicações e pela votação aberta. Ramalho foi o vencedor da terceira Prova da Estrela e se tornou a Estrela da Semana no reality. Com isso, o cantor garantiu vaga no Festival e a imunidade nesta semana. Logo depois, Ramalho indicou Nicole Louise e Matheus Torres para a Batalha.