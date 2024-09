Enquete Estrela da Casa: Nicole, Nick ou Califfa; quem fica na Batalha?

Participantes Nicole, Nick e Califfa enfrentam a segunda batalha do Estrela da Casa. Veja como foi formada a disputa e vote em quem deve ser salvo

Disputando a preferência do público, os cantores Nicole, Nick e Califfa estão na batalha desta semana do Estrela da Casa, formada neste domingo, 1°. A votação para salvar dois deles acontece hoje, 3, após a apresentação deles no Festival.

A votação é para ficar e o menos votado será eliminado da competição musical. Confira como foi formada a batalha da semana e, mais abaixo, vote em quem você quer salvar.

