Novela "Vale Tudo" deve ser novo remake da Globo para 2025

Catalina Leite

A novela Vale Tudo (1988) deve ser o próximo remake da Globo para substituir Mania de Você em 2025. A informação é da colunista Carla Bittencourt, do site "Notícias da TV".

Com a decisão, a novela O Grande Golpe, de Ricardo Linhares e Maria Helena Nascimento, foi arquivada. O Grande Golpe inicialmente iria ao ar após Renascer. Vale Tudo deve estrear no dia 31 de março de 2025, com 173 capítulos.

A princípio, o remake foi solicitado pela Globoplay, streaming da emissora, com 50 a 60 capítulos. A quantidade de episódios, no entanto, seria inviável, o que motivou a Globo a puxar a produção para a TV aberta. Ainda assim, para cortar gastos, a emissora pediu revisão na sinopse — estavam previstas viagens internacionais e uso de jatinhos paticulares.

Em 2016, Vale Tudo (1988) foi eleita pela revista Veja como a melhor telenovela brasileira de todos os tempos, ao lado de Avenida Brasil (2012). Vale Tudo já foi reprisada na Globo em 1992, pelo Vale a Pena Ver de Novo, e outras duas vezes no Canal Viva, em 2010 e 2018.

A Globo tem uma longa lista de remakes de novelas próprias, como a atual Renascer (2024), Pantanal (2022), Mulheres de Areia (1993) e Gabriela (2012).