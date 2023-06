No ar em ‘Terra e Paixão’, Gloria Pires encerra contrato com a Globo

Após 54 anos na Rede Globo, Gloria Pires não irá renovar o contrato exclusivo com a emissora

A atriz Gloria Pires não renovou o contrato de exclusividade com a Rede Globo. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista na tarde desta segunda-feira, 19.

Considerada um dos principais nomes da emissora, Gloria atualmente integra o elenco de “Terra e Paixão”, novela de Walcyr Carrasco, juntamente com Tony Ramos. A atriz de 59 anos de idade iniciou na televisão ainda jovem em “Selva de Pedra”, de 1972.

Gloria Pires somava 54 anos na Globo. Segundo a equipe da atriz, o contrato de exclusividade irá encerrar após as finalizações das gravações de “Terra e Paixão”. A artista pretende realizar projetos de curta duração, como séries e filmes, retornando à emissora apenas em atividades pontuais.

Com inúmeras novelas no currículo, Gloria Pires protagonizou “Cabocla” (1979), “As Três Marias” (1980), “Mulheres de Areia” (1993), “O Rei do Gado” (1996), “Belíssima” (2005), “Guerra dos Sexos” (2012), e várias outras produções exibidas na programação da TV Globo.

