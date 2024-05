Regina Duarte é advertida após postagem sobre enchentes do RS

A atriz foi advertida pela plataforma por postar informações falsas sobre o governo Lula e as enchentes do Rio Grande do Sul Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil

A atriz Regina Duarte, de 77 anos, foi chamada atenção no Instagram após postar informações falsas sobre atuação do governo Lula (PT) nas enchentes que assolam o estado do Rio Grande do Sul. Duarte postou um vídeo em que era dito que o presidente Lula teria rejeitado ajuda de Portugal para a situação do Sul. A gravação foi feita pelo político de extrema direita português André Carlo Amaral Ventura, que foi postado em seu Instagram. A atriz disse na publicação: "Não consigo entender por que razões o governo brasileiro não aceita a ajuda humanitária aos brasileiros do Rio Grande do Sul. Será que ainda não 'caiu a ficha' de que estamos vivendo uma 'guerra'? E por que razões se recusa apoio real, material, de um país irmão na luta pela dignidade, pela sobrevivência durante uma batalha".

De Portugal para o Rio Grande do Sul; LEIA No entanto, a própria plataforma desmentiu o político e afirmou que a publicação continha informações falsas, e direcionava os internautas para uma matéria de uma agência de checagem, explicando a razão do vídeo conter fake news. Além disso, o governo federal também já afirmou que aceitaram a ajuda vinda do país e já estão estudando a melhor forma de transportar as doações, que ultrapassam a 200 toneladas.