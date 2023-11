Taís Araújo e Angela Bassett visitam sede do Ilê Aiyê em Salvador

As atrizes participam de um encontro exclusivo para convidados prévios à programação do Liberatum Brasil que começa nesta sexta-feira, 3, em que ambas integram a grade de atrações.

Em post feito no seu perfil do X (antigo Twitter), Taís aparece em vídeo conversando com Ângela. "Cheguei Salvador. Cheguei Ilê Ayê. Sua benção! Hoje é dia das deusas do ébano e das rainhas de Wakanda", escreveu a atriz.

Além das atrizes, personalidades como Hugo Gloss, Gabi de Pretas e Majur estavam presentes na celebração.

Já no Instagram, Taís postou fotos com a atriz norte-americana. A página do Ilê Aiyê ainda compartilhou o vídeo de uma apresentação artística no qual é possível ver a brasileira e Angela dançando ao som do bloco acompanhadas de integrantes.