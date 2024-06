Após Eliana, Xuxa deve ser contratada pela Globo mais uma vez

Xuxa pode voltar para a Globo em novo quadro no Fantástico

A semana na Rede Globo está bastante movimentada. Após confirmarem a contratação da apresentadora Eliana Michaelichen nesta quinta-feira, 27, um novo anúncio pode estar próximo de ser realizado.

Conforme o portal F5, Xuxa Meneghel acertou os últimos detalhes da sua volta à Globo após 10 anos fora da emissora carioca. Conforme o site, a Rainha dos Baixinhos irá apresentar um quadro no “Fantástico” sobre adoção de animais domésticos.

O novo projeto da apresentadora no programa dominical busca estimular a adoção de animais, mostrando o trajeto desses pets – que ganham certidão, acompanhamento com veterinários e transformação no visual – até a adaptação na nova família.