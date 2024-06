Eliana oficializa contrato com a Globo após passar 15 anos no SBT

A apresentadora esteve nos últimos anos a frente de um programa no SBT, mas revelou sua saída em abril; projeto de Eliana na Globo deve ser anunciado no Fantástico

Usando sua conta oficial do Instagram, a apresentadora Eliana anunciou nesta quinta-feira, 27, que é a nova contratada da TV Globo. Desde o fim de seu contrato com o SBT e a divulgação de sua saída, rumores especulavam sobre sua ida a outra emissora.

No vídeo que usou para contar a novidade, ela aparece pegando as chaves do carro e um crachá da emissora com sua foto. Ao fechar a porta, a logo da Globo aparece. Na legenda, ela usou um trecho da música de fim de ano usada pela TV: “Nossos sonhos serão verdade. O futuro já começou”.

Para a imprensa, a emissora emitiu um comunicado anunciando a presença de Eliana no Fantástico. De acordo com a nota, no próximo domingo, 30 de junho, ela falará sobre seu atual momento profissional e sobre os novos projetos dentro do grupo.