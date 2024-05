Renascer: João Pedro jura vingança a Egídio após morte de Venâncio

Venâncio morrerá ao cair em uma armação de Egídio . Ele e João Pedro estão a caminho do aeroporto de Ilhéus, mas no meio do trajeto, o carro em que eles estavam é alvejado por tiros.

Renascer: João Pedro planeja se vingar de Egídio

João pedro acredita que Egídio foi o responsável pela morte de José Venâncio, ele afirma que vai prestar contas com o coronel. José Inocêncio diz para o filho para ele não interferir no assunto, mas o rapaz está decidido.

Em uma conversa com Zinha (Samantha Jones), o jovem confessa que sua maior vontade é ir até a fazenda do vilão e “fincá-lhe o facão no meio do peito”. A moça tenta acalmá-lo dizendo para seguir o conselho de seu pai e não se envolver, mas ele rebate.

"É (assunto) dele, mas num é só dele, não. É meu também, Zinha, causa de que foi do meu lado que o mano tava quando levô o tiro", diz. “E eu nunca vou esquecê isso na minha vida! Painho querendo ou não, aquele um tá morto... ocê pode contá”, completa.

Renascer: João Pedro suspeita de Eliana



Eliana recebe a notícia que está viúva, mas avisa a Eriberto que seu único interesse é sua parte da fazenda e declara que fará um inferno na vida de Buba.

Após José Inocêncio permitir que a ex de Venâncio fique pelas terras, João Pedro cogita para seu pai que Eliana possa ser a verdadeira mandante pela morte do irmão. Ele então a expulsa da fazenda quando confirma que ela tem um caso com Damião.