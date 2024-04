Conselho da ONU denuncia discriminação a pessoas intersexo

O Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou nesta quinta-feira(4) uma resolução contra a discriminação e a violência às quais são vítimas as pessoas intersexo, apesar da relutância de vários países.

Pessoas intersexo nascem com características sexuais (como anatomia, órgãos reprodutivos, padrões hormonais ou cromossômicos) que não se enquadram nos conceitos clássicos de corpos masculinos e femininos.

A resolução sobre "a luta contra a discriminação, a violência e as práticas nocivas contra as pessoas intersexo" foi aprovada na sede da organização, em Genebra, com 24 votos a favor entre os 47 membros do conselho.