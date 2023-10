Chico Moedas é visto com mulher em festa ao som da música "Chico"

Na gravação, divulgada no início da manhã desta sexta-feira, 13, pela DJ Cecília Papi, ele aparece abraçado com uma mulher loira em uma festa. Ao fundo, o refrão da música de Luísa tocava em um remix no ritmo de funk.

Em seguida, passa a tocar a música “Trair a minha namorada (Hoje eu quero trair)”, do MC Ricardo. “Certamente, Chico tá beijando muito mais hoje que antes”, escreveu a DJ no story que publicou o vídeo.

Em setembro, Luísa Sonza revelou no programa Mais Você ter sido traída pelo influenciador e anunciou o término da relação. Segundo o texto lido por ela, Chico Moedas a traiu em um bar e o ato gerou “uma dor impossível de explicar”.

Eles haviam assumido o relacionamento publicamente em julho, no dia do aniversário da cantora. Em seu último álbum, "Escândalo Intimo", a cantora tinha dedicado a música intitulada “Chico” a ele e a faixa chegou a ocupar o posto de música mais escutada no Top 50 do Spotify Brasil.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui.