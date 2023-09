Advogada que processou Luisa Sonza de racismo comemora resultado

De acordo com a nota, o acordo do processo em que Luísa Sonza é acusada de racismo teve resultado “ satisfatório ”, e que atendeu aos pedidos de Isabel. Em 2018, a cantora de “ Chico ” e “Penhasco” abordou a advogada em uma festa realizada em Fernando de Noronha e pediu para que Isabel pegasse um copo d’água para ela.

O caso foi revelado em 2022, após Luísa ser convidada para um festival de rap. Com a repercussão negativa, a participação da artista no evento foi cancelada e Luísa se retratou nas redes sociais, assumindo o ato de racismo estrutural e afirmando que acataria o pedido de Isabel no processo.

No comunicado divulgado na terça-feira, 19, a retratação de Luísa Sonza após o caso foi celebrada pois contribui “para o debate e para a reflexão acerca das diversas formas de racismo na nossa sociedade”. Com a conclusão do acordo, o caso foi arquivado.



Relembre o caso de racismo envolvendo Luísa Sonza

No ano de 2020, a advogada Isabel Macedo abriu um processo de racismo contra Luísa Sonza. Isabel estava viajando sozinha quando Luísa a abordou, conforme contou em entrevista ao site Notícia Preta.



“Ao voltar do banheiro fiquei próxima do palco para ouvir a música. Era meu aniversário, eu tinha viajado sozinha e estava dançando, me divertindo e aproveitando a festa. Por um acaso parei atrás da Luisa. No evento tinham vários famosos, mas nem sabia quem era ela. Nunca tinha ouvido falar. Foi então que ela virou, bateu no meu ombro e disse 'Pega um copo d’água pra mim?’. Eu respondi que não tinha entendido, ela repetiu a frase e completou ‘Você não trabalha aqui?’”, narrou a advogada.