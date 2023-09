Luisa Sonza: fãs criam teoria após notarem fato curioso em novo álbum

Luisa Sonza foi o assunto do dia depois que revelou no programa Mais Você, nesta quarta-feira, dia 20, que terminou com Chico Moedas por causa de uma traição do namorado. Durante sua participação, a cantora também leu um texto sobre a traição e emocionou a apresentadora Ana Maria Braga.

A relação dos dois ganhou os holofotes após a Sonza lançar a música "Chico" em homenagem ao influenciador, que faz parte do seu novo álbum "Escândalo Íntimo". A canção fez bastante sucesso e foi a mais ouvida do Brasil no Spotify.

