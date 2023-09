Luisa Sonza confirma traição e fim do namoro com Chico no Mais Você

Cantora Luisa Sonza contou ter sido traída pelo ex-namorado Chico Moedas Crédito: Reprodução/TV Globo

No programa Mais Você, cantora Luisa Sonza desabafou com Ana Maria Braga sobre relação com Chico Moedas. Ela revelou que foi traída pelo influenciador e que o relacionamento entre os dois chegou ao fim. Durante sua participação, a cantora também leu um texto sobre traição "É insuportável que a traição, a quebra de combinado, respeito, confiança, zelo e cuidado, continua sendo normalizado. Um erro pontual", começou a cantora e continuou: " Só quem já foi traída, sabe da dor que se sente, a dor que se acarreta e se desencadeia, o que eles chamam de 'erro pontual'. Da autoestima destruída, da dúvida, da insegurança. A traição faz você se invalidar".