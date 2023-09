Casimiro revela estado de Chico Moedas após trair Luísa Sonza

Amigo do ex-namorado de Luísa Sonza, o youtuber Casimiro comentou como Chico Moedas está após trair a cantora. Segundo o youtuber, Chico “está triste e chateado” e “sabe que foi babaca”.

Em live transmitida na live desta quinta-feira, 21, Casimiro disse que Chico já havia contado da traição na terça-feira,19, durante uma partida de futebol. "A gente estava conversando e o Chico meio de canto. Eu falei: 'Cara, o que aconteceu?'. E ele me contou a merda que ele fez. Vim para casa, era duas da manhã, e dormi. Quando é dez horas da manhã, Anna Beatriz (esposa de Casimiro) me acorda e fala que Luisa Sonza está na Ana Maria Braga. E aí aconteceu tudo isso", recordou.

Casimiro conta que está sem contato com o amigo desde a revelação do término po Luísa no “Mais Você”, nesta quarta-feira, 20. O youtuber ainda disse que não gostaria de estar no lugar de porta-voz do Chico, mas explicou a situação. "Hoje eu não falei com o Chico direito, ele perdeu o whatsapp pois vazaram o número dele. Quando Ana Beatriz me acordou de manhã falando que Luisa estava na Ana Maria a mensagem nem chegou. O Instagram ele perdeu, não desativou, ele recebeu tanta denúncia que caiu. Eu não gostaria de ser porta-voz desse vagabundo, mas estou sendo aqui: ele não tem outra conta. Ele está só esperando a conta dele voltar, pois foi derrubada", explicou.