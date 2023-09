Quem é Chico Moedas, ex-namorado de Luisa Sonza

Chico Moedas, ex-namorado de Luiza Sonza, ganho notoriedade em lives e após relacionamento com a cantora Crédito: Reprodução

Chico Veiga, também conhecido como Chicoin ou Chico Moedas, é um jovem carioca de 28 anos que ficou conhecido por suas participações em lives na internet. Em julho de 2023, ele assumiu um relacionamento com a cantora Luísa Sonza. No entanto, a artista anunciou o fim do namoro nesta quarta-feira, 20. Ele é amigo do influenciador digital Casimiro Miguel, o Cazé. Ambos faziam transmissões ao vivo comentando jogos de futebol, mansões de famosos e casas de luxo. Chico também participou da cobertura da Copa do Mundo do Catar pela Cazé TV.

Com o rápido romance, o rapaz ganhou maior visibilidade e chegou a ter mais de 600 mil seguidores no Instagram — porém, excluiu a rede social depois de Luísa revelar a traição e o término do namoro. Além disso, Luísa Sonza também fez uma homenagem a ele com a composição da música “Chico”, que atingiu a primeira posição no Spotify Brasil. Depois do show da cantora no The Town, o rapaz passou a aparecer nos palcos e apresentações sempre que Luísa cantava a música. Chico Veiga: de onde vem o apelido Chico Moedas? O apelido Moedas vem de “coin” (moeda em inglês). Chico foi “batizado” como Chicoin pelos amigos depois passou a investir grande parte das economias de seu pai no mercado de criptomoedas. Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp De onde vem o dinheiro de Chico Moedas? Filho de pai economista e mãe psicóloga, Chico contou em entrevista ao podcast Poddelas que tinha dificuldades com a rotina de faculdade e emprego. Depois de não terminar as faculdades de Administração e Cinema, Chico investiu o dinheiro do pai em bitcoins. Foi assim que descobriu um universo rentável.

Ele chegou a ficar um dia em um emprego, onde ganharia R$ 1,3 mil, mas saiu pois era burocrático e ele queria mais: "A ideia de trabalhar oito horas por dia todos os dias da semana me angustiava. Eu queria não trabalhar, mas para fazer isso sabia que tinha que ter dinheiro". Aí, como ele conta, "veio a luz". E ele começou a investir em bitcoin. "Investi R$ 10 mil do meu pai e, em 15 dias, ganhei R$ 5 mil. A partir daí, tudo mudou". Como Luísa e Chico começaram a namorar? O rapaz chamou atenção de Luísa Sonza depois de aparecer no podcast "Match — O papo", apresentado pela atriz e comediante Valentina Bandeira. "Gente, quem é ele?", comentou a cantora, à época.