Fã deu detalhes da traição de Chico para Luíza Sonza por mensagem; veja os prints

Uma fã da cantora estava no mesmo bar em que ocorreu a traição de Chico, e acompanhou os acontecimentos da noite, desde o flerte até o tempo que os dois passaram no banheiro. Ela enviou mensagens a um perfil de admiradores de Luísa.

Chico teria passado 40 minutos no banheiro com a outra garota

A fã que enviou as mensagens disse que Chico ficou mais de 40 minutos com a garota no banheiro do bar, localizado no Rio de Janeiro. "Ele nem disfarçou. Eram 3h da madrugada", completa a mensagem.



“Luísa, pergunta para o Chico se ele não estava no bar de Botafogo, ontem, com os amigos dele aos beijos com uma garota loira, de cropped preto e branco”, diz a primeira mensagem.



A moça escreveu que Chico Moedas estava acompanhado de dois amigos e duas mulheres. E detalhou a aparência da jovem com quem o rapaz traiu Luíza: “É loira, com o cabelo no ombro, magrinha e alta”.

Para confirmar as informações, a fã enviou uma foto na qual aparece ao lado de Chico.

Ainda, disse que o influencer pediu um carro de aplicativo para deixar a jovem em casa. “Olha o ‘cel’ dele. O carro era azul”, indica.

Veja prints das mensagens da fã que revelou detalhes da traição de Chico para Luíza Sonza