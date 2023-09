Luísa Sonza e Chico Veiga: relembre romance curto que virou música

Luisa Sonza e o ex-namoro Chico Veiga Crédito: Reprodução / Instagram

A cantora Luísa Sonza, 25, confirmou o término do relacionamento com o influenciador Chico Veiga na manhã desta quarta-feira, 20, ao vivo no programa "Mais Você". Após repercussão do término, Chico desativou suas redes sociais. Leia mais | Luisa Sonza confirma traição e fim do namoro com Chico no Mais Você Os dois estavam juntos há aproximadamente quatro meses e agitaram a web com declarações de amor, cenas de romance, especulações de crises e, recentemente, com o lançamento da música que acumula mais de 26 milhões de reproduções no Spotify.

O relacionamento se tornou público em julho deste ano quando o influenciador publicou um longo texto se declarando no dia do aniversário de 25 anos da cantora. Na publicação, Chico dizia ser abençoado por ter Luísa e que a queria para sempre. “Nunca achei que fosse possível te conhecer, mas para você o impossível é só um detalhe a ser resolvido. Te quero todos os dias e te desejo para sempre. Te amo”, declarou. “Te amo muito e me assusta o tanto que te quero. Obrigada, você não sabe o quanto te procurei”, respondeu a cantora na época. O affair teve início quando Luísa viu Chico no podcast “Match - O Papo” e comentou a publicação com um corte do momento perguntando quem seria o rapaz. "'Estava fumando um cigarro na varanda, estava com o celular aí abri e tinha uma mensagem da Luísa Sonza: 'Acho que temos uma coisa em comum", contou o influenciador no podcast PodDelas. Após conversas pelas redes sociais, o primeiro encontro do casal aconteceu em um show de Caetano Veloso em São Paulo. "Vi que tinha um carinho, dela saber o que eu gosto [...] Ela foi me buscar no aeroporto [...] Na minha cabeça tudo era muito doido", contou Chico. "Chico" vira hit nacional: Pouco mais de um mês depois da confirmação do relacionamento, Luisa lança a música “Chico”. Inspirada na bossa nova, a canção foi uma declaração da cantora para o recém namorado. A produção virou trend nas redes sociais e ocupa o 3º lugar das músicas mais escutadas do País.

Após o lançamento, Luísa e Chico protagonizaram diversas cenas de romance em festivais como The Town e em programas como Altas Horas. “Aquela mulher absurda no palco é uma potência! Eu fico feliz demais de estar do ladinho dela. Ela me dá carinho e tal e ver tudo isso de perto, é um absurdo! Ver a galera vibrando, mandando energia boa e estar ali pertinho, recebendo um sorriso... É demais", disse Chico em entrevista ao Gshow na época. E o Chico ouvindo Chico, Luísa Sonza no The Town , via @alexrafran e reprodução TV Globo pic.twitter.com/6dl5BWZuFg — Michel Campos (@micolds) September 3, 2023

Sonza e Chico: Crise no relacionamento Na semana passada, os boatos de que o relacionamento de Luísa e Chico estava em crise vinham à tona. Segundo a coluna de Lucas Pasin, do Uol, o casal passava por diversas brigas. "A exposição do relacionamento e a curiosidade dos fãs em relação ao casal é outro ponto que tem dificultado o namoro. Chico é tímido e avesso à fama, quer apenas seguir sua rotina de 'anônimo'", diz o colunista. Ainda segundo Pasin, os dois tiveram também algumas brigas por ciúme. Uma delas foi motivada por um vídeo em que Chico aparece em um bar rodeado de amigos e uma amiga. Este é pelo menos o 3º relacionamento da artista com figuras conhecidas que não tem um final feliz. A primeira polêmica amorosa de Luísa foi o relacionamento com o humorista Whindersson Nunes, com quem foi casada durante dois anos. O humorista assumiu a autoria do pedido de término. Logo depois, ela engatou um namoro com o cantor Vitão durante quase um ano. O término do relacionamento teria sido motivado pelos ataques nas redes sociais.