Luísa Sonza anuncia saída das redes sociais: ‘Voltar a trabalhar’

Após revelar traição, Luísa Sonza diz que vai focar na divulgação do álbum e deixar as redes sociais

“Decidi não ter mais redes sociais no celular, acredito que isso tem feito bem pra mim e sei que vocês entendem isso!”, iniciou Luísa na legenda da publicação. Tendo lançado “ Escândalo Íntimo ” no dia 31 de agosto, a cantora comentou que vai dar continuidade à sua carreira musical.

A cantora Luísa Sonza apareceu na segunda-feira, 25, para compartilhar atualizações sobre sua vida pessoal e profissional com os fãs no Instagram . 20 dias após revelar o término do relacionamento com Chico Moedas, a artista declarou que vai “dar um tempo” nas redes sociais.

Casimiro conta que está sem contato com o amigo desde a revelação do término no Luísa no “Mais Você”, nesta quarta-feira, 20. O youtuber ainda disse que não gostaria de estar no lugar de porta-voz do Chico, mas explicou a situação.

"Hoje eu não falei com o Chico direito, ele perdeu o Whatsapp pois vazaram o número dele. Quando Ana Beatriz me acordou de manhã falando que Luisa estava na Ana Maria a mensagem nem chegou. O Instagram ele perdeu, não desativou, ele recebeu tanta denúncia que caiu. Eu não gostaria de ser porta-voz desse vagabundo, mas estou sendo aqui: ele não tem outra conta. Ele está só esperando a conta dele voltar, pois foi derrubada", explicou.

“Ele fez merda, acho que sabe disso, e é isso, não tem muito mais o que resenhar em cima disso. Acho que foi resolvido da maneira que foi e é isso. Não sei se a galera ficaria satisfeita com a minha versão da parada pois foi tudo muito rápido para todos nós", completou.