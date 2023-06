Lexa lança música com Gustavo Mioto, 1ª desde separação de MC Guimê

Primeira inédita de Lexa desde sua separação de MC Guimê, "Flash Volta" reflete o desejo da cantora de explorar gêneros musicais. Gustavo Mioto contribui com vocais

A cantora Lexa lançou nesta quinta-feira, 8, a música “Flash Volta”, com participação do sertanejo Gustavo Mioto. O programa da TV Globo “Encontro com Patrícia Poeta” foi palco da primeira apresentação ao vivo da faixa. O videoclipe da canção também foi publicado hoje; nele, os intérpretes conversam e se divertem nos bastidores. Assista ao vídeo mais abaixo.

Primeira faixa divulgada pela cantora desde sua separação do ex-BBB MC Guimê, “Flash Volta” explora os sentimentos durante um relacionamento que está chegando ao fim. “Queria que o tempo voltasse, mas ele não volta. Pra te ter na minha cama, te amando sem hora”, canta Lexa no primeiro verso.

Lexa afirma ter escolhido Mioto para a colaboração devido ao seu desejo de explorar outros gêneros musicais. “Sempre lanço funk. Queria mostrar essa diversidade musical e Gustavo super topou. Isso é me desafiar”, explicou a carioca, conhecida por sucessos como “Chama ela” e “Combatchy”. “Flash Volta” tem composição de Rafinha RSQ, Shylton Fernandes e Vittinho no Beat.

Familiares homenageiam Lexa

Durante o “Encontro com Patrícia Poeta”, Lexa se emocionou com homenagens de seus familiares. “Menina mulher, artista completa, talentosa e humana”, começou a mãe, Darlin Ferrattry, que nessa semana precisou passar por uma cirurgia emergencial na boca. “Me espelho e me inspiro na dedicação de Lexa pela música”, acrescentou a irmã, Wenny.

A cantora chorou especialmente durante o relato de sua avó, Conceição. “Lembro de você pequeninha, o xodó que era. Te agradeço e te mando um beijo do fundo da minha alma”, disse a mulher. “Sou cercada de mulheres maravilhosas. Meu sucesso é resultado das orações delas”, pontuou Lexa.

Lexa e Gustavo Mioto lançam música: confira videoclipe

O videoclipe de “Flash Volta” foi dirigido por Phill Mendonça, conhecido pela realização de clipes como “Você Partiu Meu Coração”, de Nego do Borel, Anitta e Wesley Safadão; e “Meu Mel” de Anitta com Melim.