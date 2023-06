Dudu Camargo é demitido do SBT após 15 anos na emissora

Dudu Camargo foi demitido do SBT; apresentado comandava os programas "SBT Notícias" e "Primeiro Impacto"

O apresentador Dudu Camargo foi dispensado do SBT após 15 anos na emissora comandada por Silvio Santos. O anúncio da demissão do comunicador foi confirmado pela assessoria da empresa de telecomunicação em nota enviada à imprensa.

Dudu Camargo estava na emissora desde 2008, quando participou do elenco da novela “Revelação”, dirigido por Henrique Martins. Com 25 anos de idade, o apresentador estava no comando dos programas “SBT Notícias” e “Primeiro Impacto”.

Nas últimas semanas, Dudu Camargo estava de férias e foi substituído por Felipe Malta. Rumores nas redes sociais afirmam que a demissão do apresentador foi recebida com “alívio” por seus colegas de profissão.



Polêmicas de Dudu Camargo

O apresentador Dudu Camargo foi processado por ter apalpado os seios da cantora Simony. O ocorrido foi durante transmissão ao vivo do Carnaval em São Paulo, feita pela RedeTV!, em 2020. Ela confirmou ao Uol que já foi dada entrada com o processo na Justiça, após o episódio de assédio.

“Já foram tomadas todas as providências”, afirmou a cantora, informando que o Ministério Público acompanha o caso. “Tudo o que eu ganhar será doado para casa de mulheres que são violentadas, molestadas e que sofrem relacionamento abusivo”, confirmou a artista à época.

O caso aconteceu quando os dois comentavam os bastidores da folia em São Paulo. Dudu apalpou os seios de Simony e a cantora afastou as mãos do apresentador, assustada. "Estou bastante chocada ainda. Acho que passou dos limites, mas ele é novo, ele pode aprender", falou a cantora ao Uol, depois da transmissão.

