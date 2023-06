Gisele Bündchen lembra trajetória: ‘Sou uma pessoa que acreditou’

A über model Gisele Bündchen participou de um evento de tecnologia e transformação digital na última segunda-feira, 5, ocorrido em São Paulo. Reconhecida internacionalmente, a modelo brasileira de 42 anos irá aproveitar a estadia no Brasil para curtir as férias junto com seus filhos.

Na ocasião, Gisele foi ao evento trajando roupas básicas e maquiagem leve, look natural que é marca registrada da gaúcha. Durante o momento, a modelo falou sobre sua vida pessoal e a relação com os filhos Benjamin, de 13 anos, e Vivian, de 10, ambos fruto do casamento com o esportista Tom Brady.

Gisele Bündchen compartilhou seu apoio motivacional com os presentes ao falar do início de sua trajetória como modelo: “A gente pode ser extraordinário! Então, ache aquela coisa que te move, essa luz que existe em cada um de nós, e divida ela com o mundo da forma que você sente que te traz mais alegria, e eu tenho certeza de que vocês vão fazer coisas incríveis”.

Atualmente com um patrimônio de US$ 400 milhões (cerca de R$ 2 bilhões), a modelo, que também é ativista e empresária, relembrou que o sucesso da carreira foi possível pois ela “acreditou”.

“Tudo é possível quando a gente acredita, e eu não sou diferente de vocês. Sou simplesmente uma pessoa que acreditou. Acredito que vocês tendo a coragem para enfrentar qualquer desafio e disciplina para se manter focados... não interessa que desafio aconteça na sua vida, veja ele como uma oportunidade para crescer”, disse.



