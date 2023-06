Gkay anuncia 50% de convidados negros na 'Farofa' e apaga post

A influenciadora digital Gkay apagou o post no qual anunciava que 50% dos convidados de sua festa "Farofa" seriam negros até 2026

Na última quarta-feira, 7, a influenciadora digital Gessica Kayane, mais conhecida como Gkay, anunciou em seu perfil no Instagram uma live sobre uma novidade “Farofa”, festa realizada para celebrar seu aniversário e que reúne celebridades e subcelebridades. O assunto? O evento contaria com 50% de convidados negros até 2026. Entretanto, a postagem foi apagada em meio à repercussão negativa gerada.

A live seria realizada nesta quinta-feira, 8, às 20 horas, e teria a participação do arquiteto e ativista das causas do movimento negro e LGBTQIA+ Antonio Isuperio. No cartaz de divulgação da transmissão, ele foi designado como “novo curador de diversidade da Farofa”. Internautas, porém, questionaram a atitude de Gkay.

Gkay anuncia que a sua festa contará com 50% dos convidados negros até 2026. pic.twitter.com/vhnfUS9qNH

“Cara, isso ficou tão estranho. Vai aumentar as pessoas pretas aos poucos para não se estranhar, sendo que basta convidar?”, disse um usuário no Twitter. “Sério, que vexame ela anunciar isso. Só convida então, cara, precisa fazer publicidade com questão de inclusão racial?”, perguntou outro perfil na rede social.

“Só eu que acho que esse movimento deveria ser natural? Se normalmente não tem convidados negros é porque a bonita não olha para esses talentos ou ignora, sei lá. Acho forçado. E se eu, como negra que sou, fosse convidada por esse motivo, nem iria. Quero estar nos rolês entre os meus”, indagou outra internauta.

Houve também pessoas que apontaram um lado “positivo” na ação diante do alcance que a festa teve nos últimos anos, chegando a ser transmitida por uma emissora de televisão em 2022. “Pensando que essa festa virou quase um festival, consequentemente, uma vitrine de influencers e marcas… acho digno. Entendam: a ‘festinha’ da Gkay virou uma oportunidade de contatos, e isso é tudo nesse meio. Fora que, para a imagem dela, esse ‘negócio’ é muito inteligente. Uma influencer que não é do eixo RJ-SP tomar uma iniciativa assim tem muito significado, e para marca dela e posição no mundo das celebridades é uma posição muito interessante”, refletiu uma conta.

Antonio Isuperio também se manifestou no Twitter e respondeu uma postagem sobre o assunto: “O nosso compromisso é com a transformação, gente”. De todo modo, não era mais possível encontrar a publicação original no perfil oficial de Gkay no momento da publicação desta matéria.

Mesmo assim, o assunto continuou gerando reflexões. A pauta também foi abordada pelo perfil “Africanize”, portal com “intuito de destacar o universo negro, levando notícias e entretenimento por mídias sociais”. Na sua publicação, uma pessoa afirmou: “Ela colocou isso como meta, como se fosse uma empresa tentando zerar a emissão de carbono até x data. Aguardando os influenciadores negros patrocinados virem em defesa da lenda”.

A Farofa da Gkay

A "Farofa da Gkay", como a festa é chamada, acontece desde 2017 como forma de celebrar o aniversário da influenciadora digital. Em 2021 e 2022, ela foi realizada no Hotel Marina Park, em Fortaleza. A festa reúne celebridades e subcelebridades, sendo palco de acontecimentos que viralizam nas redes sociais.

