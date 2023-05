BBB 23: relembre 5 momentos marcantes um mês após fim do reality

Casa de vidro, formação de casais, paredão falso e muitos mais do que rolou de marcante no Big Brother Brasil 23 (BBB 23), que acabou exatamente há um mês

Há exatamente um mês atrás, dia 25 de abril, chegava ao fim mais uma edição da casa mais vigiada do Brasil. O BBB 23 foi marcado por diversas dinâmicas inéditas e com o maior prêmio da história do programa, R$ 2,8 milhões. Além disso, o reality show contou com momentos relevantes que chamaram a atenção dos telespectadores.

Relembre cinco momentos marcantes do BBB 23

Confira abaixo os destaques do reality:

Casa de vidro

A dinâmica da edição começou ainda fora do programa com a famosa “Casa de vidro", em que o público podia escolher dois dos quatro participantes que disputavam a entrada na casa do BBB. Os selecionados foram a Paula Freitas e o Gabriel Fop.

Formação de casais

O reality show já começou em clima de romance, com a formação de vários casais logo no início do confinamento.

Na primeira festa, rolou beijo entre os participantes Key Alves e Gustavo, Bruna Griphao e Gabriel Fop, Fred Nicácio e Gabriel Santana. No decorrer do programa, Gabriel Santana trocou também beijos com Sarah Aline, que posteriormente formou casal com Ricardo Alface.

Outra dupla que foi muito shippada pelo público inicialmente foi o Fred e a Larissa Costa, que ficaram depois de alguns dias de confinamento.

A grande campeã Amanda Meirelles tinha uma relação próxima com o Cara de Sapato, e a dupla também chegou a ser shippada pela a web durante o programa, mas os dois afirmavam que era apenas amizade dentro da casa.

Paredão falso

O BBB 23 foi repleto de dinâmicas já conhecidas pelos telespectadores, e uma delas foi o paredão falso. Logo na primeira eliminação da edição, Fred Nicácio e Marília participaram de um paredão parcialmente falso.

Os dois ficaram em um quarto secreto e o público decidiu quem deveria voltar para a casa, e o escolhido foi o Fred Nicácio.

Importunação Sexual e expulsão

Um acontecimento inédito no programa este ano foi a participação da Dania Mendez, que estava no reality “La casa de los famosos” e passou alguns dias no BBB 23 como uma espécie de intercâmbio de realities.

Seu confinamento foi marcado por importunação sexual, em que a mexicana foi vítima dos participantes Guimê e Cara de Sapato. Após o ocorrido, os dois brothers foram expulsos da casa.

Casa do Reencontro

Nesta edição, devido a expulsão de Guimê e Cara de Sapato, além da desistência de Bruno Gaga, o programa fez uma repescagem com os brothers que já haviam sido eliminados.

Mais uma vez, a decisão de quem retornaria para a casa mais vigiada do Brasil foi do público, que escolheram Fred Nicácio e Larissa Costa.