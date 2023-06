Mel Maia e MC Daniel terminam relacionamento, dizem amigos próximos

Segundo informações de amigos próximos dadas ao jornalista Leo Dias, Mel Dias e MC Daniel não estão mais juntos. O motivo seria uma crise no relacionamento. O casal estava junto desde setembro de 2022, mas o namoro só foi oficializado em dezembro.

A suposta separação foi noticiada pelo portal Leo Dias. O jornalista afirma que os dois estão abalados com o término. O cantor foi visto sem aliança em uma série de vídeos publicados no Instagram. Ele está em Paris, na França, enquanto Mel está no Brasil, nas gravações da novela "Vai na Fé", da rede Globo. Até o momento eles não se pronunciaram para confirmar ou negar a separação.

Fãs especulam se o casal realmente teria posto um fim ao relacionamento. Na manhã desta quarta-feira, 7, Mel publicou um vídeo em que aparece com a aliança de compromisso no dedo. O casal também não apagou as fotos juntos em seus perfis no Instagram.

Mel Maia aparece de aliança em meio a notícia de fim de namoro pic.twitter.com/tTFw4V2jzR June 7, 2023

