Disney e Globo fecham parceria para produção de filmes brasileiros

A Disney e a Rede Globo firmaram uma parceria de produções de longas-metragens nacionais que serão exibidos nas plataformas de streaming de ambas as empresas. A união entre as duas organizações foi anunciada na quarta-feira, 31, pela Globo.

Segundo a emissora brasileira, a proposta é criar quatro filmes por ano que serão lançados originalmente nos cinemas e, em seguida, exibidos na grade da Globoplay e em um dos streamings da companhia estadunidense (Disney+ ou Star+) simultaneamente.

“Estamos muito entusiasmados com esta nova parceria com a Globo e por oferecer aos fãs uma nova e emocionante jornada de entretenimento. Conteúdo local é um dos pilares de nossa estratégia e esse acordo irá trazer ainda mais conteúdos relevantes para nossa audiência, mostrando ao mundo a qualidade das produções brasileiras”, explica Renato D'Angelo, gerente-geral da The Walt Disney Company Brasil.

Conforme declara Erick Brêtas, diretor de Produtos Digitais e Canais Pagos da Globo, a parceria entre as empresas irá oferecer benefícios tanto para os produtores, como para o público que irá assistir. O diretor também afirma que a união irá favorecer a distribuição dos conteúdos audiovisuais nacionais para diversos países.

“Esta nova parceria com a Disney potencializa o alcance desse conteúdo ao permitir, de um lado, que os filmes contemplados no acordo cheguem a outros territórios cobertos pelo Disney+ e o Star+; e, por outro, que a janela de exibição em salas de cinema seja reforçada pelos esforços de marketing e distribuição dos dois parceiros. Ganham o consumidor e os criadores!”, conta.



