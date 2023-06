João Gomes anuncia que será pai pela 1ª vez: 'Fomos abençoados'

O cantor de piseiro João Gomes e a influenciadora Ary Mirelle serão pais pela primeira vez. O anúncio da gravidez ocorreu nesta quarta-feira, 7, em postagem do casal nas redes sociais. "Fomos abençoados, vamos ser papais!", escreveram na legenda.

Na publicação, foi compartilhado um vídeo da reação do artista pernambucano à revelação da namorada. No registro, Ary presenteia João com o resultado do exame de gravidez. Ele, então, reage efusivo, pulando e gargalhando.

Em abril, o casal chegou a se separar devido a conflitos entre a mãe do cantor e a influenciadora. Um mês depois, no último dia 10 de maio, João e Ary reataram a relação.



