Anitta reclama da popularidade e cria novo perfil para brasileiros

Com passagens em diversos eventos internacionais, a popularidade de Anitta aumentou nas redes sociais; cantora comentou sobre como é "complicado ser global"

A cantora Anitta anunciou nesta segunda-feira, 5, que criou uma nova conta no Instagram exclusiva para os fãs brasileiros. Com nome de usuário @qgdaanitta, o novo perfil na rede social já conta com mais de 658 mil seguidores e deverá ter conteúdos apenas em português.

Batizado de “Insta pessoal da aninha em Português”, Anitta confirmou que a criação do novo perfil surgiu após verificar que os seguidores de sua conta oficial (@anitta) são, em sua maioria, internacionais. A artista também contou que, por gostar de fazer Story falando em português, o engajamento na conta caia.

Leia Mais | Anitta fará show na final da Liga dos Campeões da Europa

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Eu gosto de ficar fazendo stories para vocês, mas não dá para fazer nessa conta porque cai o meu engajamento lá fora. (...) Para o Brasil é um tipo de conteúdo que dá certo, mas o que funciona aqui é péssimo lá para fora e vice e versa. Então está muito difícil, para a gente que está crescendo mais nas redes lá fora, de conseguir engajar nas duas coisas”, explicou durante a live realizada na segunda-feira, 5.

Em seu perfil oficial no Instagram, Anitta contabiliza mais de 64 milhões de seguidores, entre brasileiros e internacionais: “Muito complicado ser global. Muito difícil. Tá ficando muito difícil essa gestão de idiomas, eu estou ficando louca!”.



Veja Também | Anitta anuncia parceria com Sam Smith em álbum voltado para o funk

Sobre o assunto Gisele Bündchen lembra trajetória: ‘Sou uma pessoa que acreditou’

Tom Cruise estaria em busca de "alguém especial" após fora de Shakira

Mari Fernandez faz show surpresa em shopping de Fortaleza

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui