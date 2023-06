Fiuk revela que ganhava R$1.500 em Malhação: ‘O negócio era punk’

Filipe Galvão, o Fiuk, revelou o valor do salário que recebia quando foi o protagonista de “Malhação”, da TV Globo. O filho de Fábio Jr. compartilhou a informação com seus seguidores durante uma live no Instagram realizada na quarta-feira, 7.

“Uma curiosidade sobre mim: em ‘Malhação’, que eu era o protagonista máximo da parada, eu ganhava R$ 1.500 por mês, ao contrário do que todo mundo pensa. O negócio era punk”, contou.

Fiuk foi protagonista da temporada exibida em 2009, sendo o seu primeiro contato com a atuação. Na época, o salário mínimo no Brasil era de R$ 465.

No entanto, o músico e ex-BBB relembra que a oportunidade na novela contribuiu para seu crescimento na mídia: “Mas é claro que as coisas foram mudando, me deu uma visibilidade irada. Depois de Malhação, tudo foi acontecendo, eu fui crescendo. O comecinho ali que foi sinistro.”.



