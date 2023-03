BBB 23: público defende MC Guimê e questiona atitudes de Lexa

A eliminação de MC Guimê e Antônio “Cara de Sapato” na noite de quinta-feira, 16, do Big Brother Brasil 2023 (BBB 23) segue rendendo nas redes sociais. Após assediarem a influencer mexicana Dania Mendez, intercambista que estava de passagem na casa brasileira, os ex-camarotes foram eliminados por “contrariarem as regras do programa”.

Esposa de MC Guimê, Lexa se pronunciou nas redes sociais sobre a expulsão do marido e compartilhou estar abalada com o que aconteceu no reality. Pouco antes da eliminação de ontem, 16, Lexa já havia declarado que não assistiria mais o programa e, logo após Tadeu anunciar a eliminação dos participantes, a cantora comentou sobre a situação.

"O que vai acontecer só Deus sabe, até porque são quase dez anos juntos, é muito tempo, mas eu também sou um ser humano, e minhas dores são válidas", disse Lexa, no story do seu perfil no Instagram. A artista também informou que estava indo ao Rio de Janeiro para se encontrar com Guimê.

Nas redes sociais, uma parte do público apoiou as declarações da cantora, enquanto outra questionou as atitudes e declarações de Lexa. Amarildo Pinho, tio de Guimê, afirmou que a decisão da Rede Globo em expulsar o MC foi “culpa de Lexa”.

Em resposta a um comentário no Instagram, o familiar defendeu MC Guimê e disse estranhar o “drama” de Lexa, complementando que as ações dela poderiam trazer prejuízos para a carreira do músico. “Tomara que o drama de sua sra não lhe traga muitos prejuízos e você consiga permanecer na sua caminhada!”, escreveu.

Tio de Guimê e mãe de "Cara de Sapato" saem em defesa de eliminados e culpam Lexa e Dania (Foto: Reprodução/Instagram)



O tio de Guimê ainda citou Anitta, chamando-a de "Rainha da P*taria”, e criticou a amizade entre as cantoras: “Tá meio estranho tanto drama e depois viaja com a rainha da p*taria. Só quem bebe sabe as mancadas que damos embriagados”.

Wilma Monteiro, mãe do “Cara de Sapato”, também saiu em defesa do filho e afirmou que foi tudo armado pela produção. "Filho, levante a cabeça porque um erro não define quem você é! O mundo precisa de mais perdão, de mais amor e menos julgamentos!", escreveu.

A mãe do lutador também concordou com um comentário que a culpa da eliminação dos participantes foi de Dania e que ela havia entrado na casa com essa missão: “Aquela mulher (Dania) entrou com script para se jogar para ele. (...) Jogaram a arapuca. Por sinal, ficaram muito felizes quando viram que o plano tinha dado certo".



