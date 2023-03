BBB 23: mãe de Cara de Sapato sai em sua defesa após expulsão

A mãe do ex-BBB Antônio "Cara de Sapato" saiu em sua defesa após a expulsão do lutador de MMA do reality, acusado de importunação sexual, na última quinta, 16

Após as expulsões do reality show Big Brother Brasil 23, a mãe de Antônio "Cara de Sapato", Wilma Monteiro, publicou em sua conta pessoal do Instagram e saiu em defesa do filho.

A mãe de Cara de Sapato disse que o filho caiu em uma "arapuca", ou armadilha, montada para ele pela produção do BBB. A declaração foi dada em um dos comentários postados na página por internautas e fãs do lutador de MMA.

Em uma postagem no feed, Wilma Monteiro elogiou o filho e agradeceu aos fãs pelo apoio dado desde o anúncio da expulsão, na noite desta quinta-feira, 16.

"Filho, levante a cabeça porque um erro não define quem você é! O mundo precisa de mais perdão, de mais amor e menos julgamentos!", disse a mãe pela conta pessoal do Instagram. "A sua trajetória de vida é linda. Sempre venceu os gigantes que se apresentaram nos seus caminhos com lisura! Não podemos calar a boca dos que te julgam, mas permanecemos te amando", concluiu.

BBB 23: Cara de Sapato é expulso e mãe sai em defesa no Instagram

Nos comentários, seguidores se revoltaram contra a expulsão. “Triste por tudo o que aconteceu… por eles dois… por ele! Infelizmente, ele caiu em uma armadilha, conseguiram o que tanto queriam, o que tanto causava uma inveja mortal naquela casa e para alguns aqui fora também", disse uma internauta.

"Aquela mulher (Dania) entrou com script para se jogar para ele. (...) Jogaram a arapuca. Por sinal, ficaram muito felizes quando viram que o plano tinha dado certo", concluiu. A mãe de Cara de Sapato concordou com o comentário.

“Não pude publicar isso! Mas você acertou: caiu numa arapuca!”, disse.

Nos stories, Wilma Monteiro postou vídeos da mulher que Cara de Sapato é acusado de importunar sexualmente: a mexicana Dania Mendez, intercambista do programa equivalente ao BBB em seu país de origem, o "La Casa de Los Famosos". Dania chegou ao BBB 23 na tarde de quarta, 15.

BBB 23: Mc Guimê e Cara de Sapato importunam Dania e são expulsos

Na noite do mesmo dia, durante a festa do líder, Cara de Sapato e Mc Guimê foram vistos pelas câmeras do programa tendo comportamentos inadequados com a competidora, que tentou se esquivar.

Guimê, que era o homenageado da festa, foi flagrado passando a mão no corpo de Dania, que tirava e tentava se afastar do ex-brother. Já Cara de Sapato tentou beijar forçadamente a sister, quando estavam sozinhos em um dos quartos da casa do BBB.

Os dois foram expulsos do programa durante o episódio da noite de quinta, 16, após o apresentador do reality, Tadeu Schmidt, dar um discurso sobre mulheres e respeito a todos os competidores.

As acusações contra Mc Guimê e Cara de Sapato estão sendo apuradas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ), que já abriu um inquérito para averiguar se houve, ou não, episódios de importunação sexual durante o BBB 23.

