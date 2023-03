BBB 23: famosos criticam Globo por condução de expulsões

A forma como a produção do BBB 23 conduziu as expulsões de MC Guimê e Cara de Sapato não foi bem vista por internautas - e também por celebridades. Na última quinta-feira, 17, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou ao vivo a eliminação dos dois participantes, mas nas redes sociais a ação foi recepcionada como uma grande exposição de Dania Mendez, vítima da situação.

Na madrugada da Festa do Líder, na última quinta-feira, 16, Guimê passou a mão no corpo da participante mexicana intercambista, chegando a tocar no bumbum de Dania. No caso de Cara de Sapato, o lutador deitou ao lado da intercambista no quarto da casa e tentou forçar outros beijos, ainda que ela tivesse demonstrando não querer.

Sobre o assunto BBB 23: Bruna Griphao é líder pela terceira vez no programa

Lexa fala sobre eliminação de Guimê do BBB23: "É um pesadelo"

BBB 23: Cara de Sapato e Mc Guimê são expulsos do reality

BBB 23: Lexa sobre relação com Guimê: 'Eu tô no fundo do poço'

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Assim, os dois participantes foram acusados de assédio por internautas, o que levou a Globo a se posicionar no programa ao vivo de quinta-feira, 16. “A Globo erra demais a mão nessas horas. Olha o estado que está a vítima! Não informar o que aconteceu e o real motivo das expulsões é jogar uma bomba na mão da vítima e deixar explodir”, publicou Felipe Neto no Twitter logo após o anúncio das expulsões.

A Globo erra demais a mão nessas horas.



Olha o estado que está a VÍTIMA!



Não informar o que aconteceu e o real motivo das expulsões é jogar uma bomba na mão da vítima e deixar explodir. — Felipe Neto (@felipeneto) March 17, 2023

Antes, ele havia parabenizado a emissora pela expulsão, mas reforçou o problema de exposição de Dania Mendez. "Erraram feio em expor a conversa com a moça no confessionário. Parem de expor a vítima, de novo, a ‘você se sentiu confortável?’”, disse.

Também no Twitter, Fernanda Paes Leme afirmou: “A expulsão do Sapato e Guime é um recado muito importante para o BBB 23 e futuras edições do programa. Mas a forma como a vítima da situação ficou, mostra que fazer isso ao vivo, sem maiores explicações aos participantes, não foi a forma mais acertada”.

Sobre o assunto BBB 23: perfil de Sapato se pronuncia sobre acusação de assédio

Após assédio de Guimê, mãe de Lexa viaja para encontrar filha

Lexa reage a assédio de MC Guimê no BBB 23: 'Não tô bem'

Ela acrescentou: “Merecia um cuidado maior. Chamava no confessionário e sumia com eles. Força pra Dania. Que ela entenda que não tem culpa alguma nisso tudo”.

Outros internautas seguiram problematizando a condução feita pela Globo a respeito do caso. Foi destacado como a situação abriu margem para Dania se sentir culpada pelas expulsões. “Conseguem perceber o erro grotesco da Globo ao decidir não deixar explícito o que foi que aconteceu na festa? A vítima se culpando pelo assédio!”, disse um perfil.



Aos exatos 23 segundos de vídeo, o Sapato vira pra Dania e pergunta "o que você falou?".

Vocês percebem a gravidade disso? Conseguem perceber o erro grotesco da Globo ao decidir não deixar explícito o que foi que aconteceu na festa?

A vítima se culpando pelo assédio! #BBB23 pic.twitter.com/wsJGUH3JYn — call me joss (@jossmorais) March 17, 2023

Tags