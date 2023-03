BBB 23: Dania conversa com produtora sobre saída do reality

Influencer mexicana em intercâmbio no BBB 23 foi vítima de assédio sexual durante festa no reality; MC Guimê e Cara de Sapato foram expulsos do programa

A influencer Dania Mendez, que está em intercâmbio no Big Brother Brasil 2023 (BBB 23) durante sua participação no La Casa de Los Famosos, do México, decidiu na madrugada desta sexta-feira, 17, sobre a saída do reality show. A visitante passou mais de uma hora no Confessionário, conversando com sua produtora sobre a possibilidade de deixar o programa.

Dania foi vítima de assédio sexual na madrugada da quinta-feira, 16, durante uma festa do BBB 23. Cara de Sapato tentou forçar beijos na mexicana, enquanto MC Guimê apalpou o corpo da influencer sem que ela concordasse.

Cara de Sapato e MC Guimê estão eliminados do #BBB23. #RedeBBB pic.twitter.com/1tWyaA3VSk





O episódio gerou revolta entre o público, com diversas manifestações nas redes sociais exigindo a expulsão do atleta e do cantor. Patrocinadores do programa emitiram notas condenando o acontecimento.

Ainda na noite da quinta-feira, antes de iniciar a Prova do Líder, o apresentador Tadeu Schmidt conversou com os participantes sobre o ocorrido durante a festa. Em seguida, comunicou a expulsão de Guimê e Sapato, que foram desclassificados do programa.





Após o anúncio, Dania ficou fortemente abalada. A sister se considerou culpada pela saída dos participantes, e foi amparada pelos colegas de confinamento.

No começo da madrugada, ela foi chamada ao Confessionário pela produtora que a acompanha na visita ao Brasil, e a psicóloga responsável pelos participantes esteve na conversa. Dania já havia ido à cabine durante a tarde da quinta-feira, para falar como estava se sentindo sobre o que ocorreu na festa.





Em ambas as ocasiões, foi oferecida a possibilidade de Dania sair do programa. A influencer não aceitou a proposta, dizendo que pretende ficar todo o período combinado.

A saída da mexicana estava programada inicialmente para a quarta-feira, 22, mas a produtora deu a entender que o intercâmbio será encurtado. Dania segue na casa pelo menos até o domingo, 19, mas não foram dados mais detalhes sobre a mudança.

Também foi pontuado que, caso a influencer se sinta desconfortável com a permanência, ela pode pedir para deixar o BBB 23 sem sofrer punições no La Casa de Los Famosos.

Ao contrário de Key Alves, que foi enviada ao La Casa de Los Famosos após ser eliminada do BBB 23, Dania segue concorrendo no programa de origem. Após retornar do Brasil, ela deve voltar ao reality show mexicano.





Após sair do Confessionário, Dania voltou à companhia dos demais participantes. Os brothers conversaram sobre diversos assuntos, e chegaram a cantar algumas músicas.

